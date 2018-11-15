Uyuşturucu ticareti için hazırlanan özel yelekle yakalandılar

Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)- BURSA'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile uyuşturucu satışı için hazırlanan özel yelek ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün merkez Nilüfer ilçesinde uyuşturucu madde sattığı belirlenen bir kişiyi takibe aldı. Özel hazırlanan bir yelek içerisindeki satışa hazır uyuşturucu maddeleri pazarlamaya hazırlanan şüpheli ile birlikte çalıştıkları belirtilen 7 kişi için ekipler harekete geçti. Şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenlendi.

Yapılan baskında, Y.H., F.D., M.A.H., E.K.T., Ç.Ö., Y.Ö., H.İ.A. ve S.K.'yi gözaltına alan ekipler, şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise farklı zulalarda 250 gram metamfetamin, 190 gram esrar, 50 gram kokain, 50 tablet ecstasy hap, 35 gram sentetik kannabinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait kartuşlar, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu maddeleri paketlemek için kullanılan elektrikli ısıtma yapıştırma makinesi, paketlenmiş uyuşturucu maddeleri satış yapmak ve gizlemek için özel tasarlanmış yelek ve uyuşturucu maddelerin paketlendiği şeffaf paketler ele geçirildi. Ekipler yaptıkları incelemelerde bilgisayarlarda kullanılan kablosuz mouse ve araba anahtarlarından yapılan hassas terazileri de ele geçirdi. Yakalanan 8 şüpheli, emniyetten geniş güvenlik önlemleri altında çıkartılarak adliyeye sevk edildi.

