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Uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 12:21 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Temmuz'da Akşemsettin Mahallesi Alperen Caddesi üzerinde bir kişiyi durdurdu.

Şüpheli Hamza D'nin (22) üst aramasında 2,5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelinin uyuşturucu maddeyi iki kişiden satın aldığını söylemesi üzerine, Deniz K. (25) ve Kader D. (33) gözaltına alındı.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında 11 şeffaf poşet içerisinde 9,20 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 370 lira ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Kader D'nin 2 ruhsatsız silah bulundurma ve uyuşturucu ticaretinden aranmasının bulunduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Hamza D. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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eyüpsultan Güven Timleri Şube Müdürlüğü uyuşturucu

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