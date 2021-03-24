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Uyuşturucu ticareti suçundan aranan kişi yakalandı

24.03.2021 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da uyuşturucu ticareti suçundan aranan bir kişi yakalandı.

Uyuşturucu ticareti suçundan aranan kişi yakalandı

Hatay’da uyuşturucu ticareti suçundan aranan bir kişi yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilere yönelik çalışma yaptığı sırada, M.A.A. isimli kişinin GBT sorgusunu yaptı. Yapılan GBT sorgusunda M.A.A.’nın uyuşturucu ticareti yapma suçundan arandığı tespit edildi. Bunun üzerine şüphelinin evinde yapılan aramada ruhsatsız 2 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

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