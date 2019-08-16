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Uyuşturucu ticareti şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 19:08 | Son Güncelleme

Samsun’da evinin etrafındaki tarlada ekili ve kurutulmaya bırakılmış dişi Hint keneviri bitkisi ile yakalanan 1 kişi mahkemece serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde meydana geldi.

Uyuşturucu ticareti şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest

Samsun’da evinin etrafındaki tarlada ekili ve kurutulmaya bırakılmış dişi Hint keneviri bitkisi ile yakalanan 1 kişi mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda U.K.’nin evinin etrafındaki tarlada ekili 61 kök, kurutulmaya bırakılmış yaklaşık yarım kilo dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan U.K., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Savcıya ifade veren U.K. tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme U.K.’yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

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