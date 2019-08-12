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Uyuşturucu ticareti şüphelisi çift, 4 kilo bonzai ile yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 12:24 | Son Güncelleme

BURSA'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen çift, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen çift, düzenlenen operasyonla yakalandı. Çiftin evleri ile araçlarında yapılan aramada 4 kilogram bonzai ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bursa'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonunda M.T. ve eşi H.T. takibe alındı. Polis, çiftin evine Kurban Bayramı'nın birinci günü sabahı baskın yaptı. Baskında M.T. ve H.T. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 4 kilogram bonzai ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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