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Uyuşturucu ticareti şüphelisi çifte gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 10:53 | Son Güncelleme

ADANA'da polis, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda Erol G.

Uyuşturucu ticareti şüphelisi çifte gözaltı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da polis, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda Erol G. (67) ve EŞİ Şükran G.'yi (64) yakaladı. Şüpheli Erol G. sorgusunda,
"Hastayım, esrarı ağrılarımı dindirmek için kullanıyorum" dedi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisini aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, hassas burunlu dedektör köpekle yaptığı aramada çamaşır sepetinde gizlenen 918 gram esrarı ele geçirdi. Erol G. ve eşi Şükran G. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Erol G. sorgusunda, " Uzun süredir esrar kullanıyorum. Rahatsızım, hastalıklarımdan dolayı ağrılarım oluyor. Esrarı bu ağrılarımdan kurtulmak için kullanıyorum" dedi. Mahkemeye sevk edilen Erol G. tutuklandı, eşi Şükran G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Uyuşturucu ticareti şüphelisi çifte gözaltı

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