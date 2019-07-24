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Uyuşturucu ticareti şüphelisi sevgililer tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 13:34 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, adli konrolle serbest bırakılan Zafer Aksoy (33) ile sevgilisi Sema Beyhan (28), savcılık itirazının ardından yakalanıp, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti şüphelisi sevgililer tutuklandı

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Büro Amirliği, ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmada, Pazartesi günü, Burhaniye ve Yeni Mahalle'de 2 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda, 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen sevgililer Zafer Aksoy ile Sema Beyhan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan itiraz sonucu Zafer Aksoy ile Sema Beyhan bugün tekrar gözaltına alındı. Sevgililer sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Anahtar Kelimeler:
Bursa inegöl uyuşturucu

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