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Uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi yakalandı

18.03.2021 14:09 | Son Güncelleme:
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Uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi yakalandı

Kırklareli’nin Lüleburgaz, Babaeski ve Demirköy ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan yönelik, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Lüleburgaz, Babaeski ve Demirköy ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kırklareli’nin Lüleburgaz, Babaeski ve Demirköy ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan yönelik, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Lüleburgaz, Babaeski ve Demirköy ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüphelinin evlerinde yapılan aramada 11 ecstacy hap, 3 gram bonzai ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

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