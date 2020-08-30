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Uyuşturucu ticareti yapan engelli zanlı tutuklanırken, diğer zanlı serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 01:11 | Son Güncelleme

Bursa’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan bedensel engelli zanlı tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattıkları öne sürülen zanlılara yönelik operasyon başlattı.Takibe alınan otomobil, bir süre sonra durduruldu.

Bursa’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan bedensel engelli zanlı tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattıkları öne sürülen zanlılara yönelik operasyon başlattı.
Takibe alınan otomobil, bir süre sonra durduruldu. 2 kişinin üzerinde ve araçta yapılan aramada 2 kilo 960 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Otomobilin sahibi olduğu öğrenilen bedensel engelli E.G.G. ile N.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.G.G. tutuklandı, N.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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