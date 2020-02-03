HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uyuşturucu ticareti yapan sevgililer evlerinde basıldı

Uyuşturucu ticareti yapan sevgililer evlerinde basıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 13:43 | Son Güncelleme

Samsun'da, polis ekiplerince evine düzenlenen baskında, uyuşturucu etkisi olan 142 hapla yakalanan G.Ç. ve kız arkadaşı M.K., gözaltına alındı. Sevgililer, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu ticareti yapan sevgililer evlerinde basıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen sevgilileri takibe aldı. Çalışma başlatan ekipler, G.Ç.'nin İlyasköy Mahallesi'nde oturduğunu belirledi. Adrese operasyon düzenleyen polisler, uyuşturucu etkisi olan 142 hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 915 TL ele geçirdi. G.Ç. ve sevgilisi M.K., 'uyuşturucu ticareti' suçundan gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

samsunda-sevgililere-uyusturucu-gozaltisi_5043_dhaphoto2

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
PARTNERYürek hoplatan dans! Şov yapıp mest ettilerYürek hoplatan dans! Şov yapıp mest ettiler
Yer: İstanbul! Kılıç, satır ve bıçakla bastılar! Yer: İstanbul! Kılıç, satır ve bıçakla bastılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun uyuşturucu gözaltı

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Naci Görür Marmara depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

Naci Görür Marmara depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

Programdan ayrılma sebebi! Sert sözler

Programdan ayrılma sebebi! Sert sözler

Dünyaca ünlü isim Acun ile Çağla aşkını belgeledi

Dünyaca ünlü isim Acun ile Çağla aşkını belgeledi

İdlib'deki saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

İdlib'deki saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

Erdoğan'dan İdlib'deki hain saldırı sonrası ilk açıklama

Erdoğan'dan İdlib'deki hain saldırı sonrası ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İdlib'deki saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

İdlib'deki saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya bağlantılı suç çetesine düzenlenen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Nefes kesen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu'ndan vapur seferleriyle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan vapur seferleriyle ilgili açıklama

Son dakika Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında

Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında

Son dakika: Bahçeli'den İdlib'de Türk askerine yönelik saldırıyla ilgili açıklama

Bahçeli'den Türk askerine yönelik saldırıyla ilgili açıklama

Avcılar'da restorana kılıç, satır ve bıçaklı baskın!

Yer: İstanbul! Kılıç, satır ve bıçakla bastılar!

Berkin Elvan'ın ölümüyle ilgili yeni rapor!

Berkin Elvan'ın ölümüyle ilgili yeni rapor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.