Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 46 şüpheliden 38’i hakkında gözaltı talimatı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yapılan soruşturma kapsamında, iletişimin dinlenilmesi ve kayda alınmasına ilişkin teknik takipli çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 46 şüpheliden 38’i hakkında gözaltı talimatı verildi. Öte yandan 8 şüphelinin ise halen cezaevinde olduğu tespit edildi.

