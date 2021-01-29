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Uyuşturucu ticareti zanlılarına adli kontrol

29.01.2021 21:58 | Son Güncelleme:
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Uyuşturucu ticareti zanlılarına adli kontrol

Amasya’nın Merzifon ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan V.G.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan V.G. (39) ve E.H. (53) isimli şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye intikal ettirilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, durumundan şüphelenilen bir aracı durdurulmuş, yapılan aramada; 82,94 gram sentetik bonzai ve 2,26 gram Afyon sakızı ele geçirilmişti.
Araçta bulunan V.G. ve E.H., gözaltına alınmıştı.

Uyuşturucu ticareti zanlılarına adli kontrol

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