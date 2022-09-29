HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uyuşturucu ticaretinde kanlı hesaplaşma! Randevulaşıp başından vurdular

Uyuşturucu ticaretinde kanlı hesaplaşma! Randevulaşıp başından vurdular

29.09.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Uyuşturucu alışverişinde yaşanan para anlaşmazlığı sonrası randevulaşıp sokakta pusu kuran 3 kişi, olay yerine gelen Mert Dağ’a kurşun yağdırdı. Genç olay yerinde hayatını kaybederken, saldırganlardan birinin 2 gün önce “Uyuşturucu Ticareti” suçlamasıyla gözaltına alınıp, çıkartıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi. Silahlı saldırı anları ise saniye saniye kameraya yansıdı. İşte olayın detayları...

Uyuşturucu ticaretinde kanlı hesaplaşma! Randevulaşıp başından vurdular

Dehşete düşüren olay, geçtiğimiz Salı günü Esenyurt Esenkent Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, uyuşturucu alışverişi yaptıkları sırada para da anlaşmazlık yaşayan iki grup, randevulaşarak sokakta buluştu. Uyuşturucu satıcıları, olay yerine gelen Mert Dağ ile arkadaşına silahlı pusu kurdu. Satıcılar, Dağ ve arkadaşına saldırırken, biri belinden çıkardığı tabanca ile Dağ’a ateş etti. kafasından vurularak yere yığılan Dağ’a, saldırganları biri de tekme attı.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay hakkında polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

AW723940_01

SALDIRGANLARDAN BİRİ, İKİ GÜN ÖNCE SERBEST BIRAKILMIŞ

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Asayiş ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda şahısların 3’ü de yakalandı.

Saldırganlardan birinin 2 gün önce yine asayiş ekiplerince “Uyuşturucu ticareti” suçundan gözaltına alınıp, çıkartıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi. Olaya karışan şahıslar adliyeye sevk edildi.

İHA

Annesini ve babasını 5 yıldızlı otelde çekiçle öldürmüştü... Kan donduran cinayet itirafı! 'Çocukluktan beri hayalimdi'Annesini ve babasını 5 yıldızlı otelde çekiçle öldürmüştü... Kan donduran cinayet itirafı! 'Çocukluktan beri hayalimdi'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da öldürülmüştü! Sırp çete liderine yönelik suikastın kilit ismi yakalandıİstanbul'da öldürülmüştü! Sırp çete liderine yönelik suikastın kilit ismi yakalandı
Altılı masadaki bir partiden açık destek! "Aday olursa..."Altılı masadaki bir partiden açık destek! "Aday olursa..."
Apartman ayağa kalkmıştı! Ev sahibi, hüngür hüngür ağladıApartman ayağa kalkmıştı! Ev sahibi, hüngür hüngür ağladı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Esenyurt pusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Petrol rotayı tersine çevirmek üzere: Benzin ve motorin...

Petrol rotayı tersine çevirmek üzere: Benzin ve motorin...

İYİ Parti teklif götürdü, Mansur Yavaş kararını verdi

İYİ Parti teklif götürdü, Mansur Yavaş kararını verdi

Memur ve emekli zammında rakamlar netleşiyor

Memur ve emekli zammında rakamlar netleşiyor

Kapı deliğinden bakınca şok yaşadı: Bunların arkasında aile var

Kapı deliğinden bakınca şok yaşadı: Bunların arkasında aile var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve kredi mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve kredi mesajı!

Dünyaya duyurdular! 4 bölge Rusya'ya bağlanıyor

Dünyaya duyurdular! 4 bölge Rusya'ya bağlanıyor

İlginizi Çekebilir

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.