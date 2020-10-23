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Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 12:37 | Son Güncelleme

İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müşterek hareket ederek uyuşturucu madde satışı yaptıkları ve İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilen T.D., R.S.E., K.C.Ö.

Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müşterek hareket ederek uyuşturucu madde satışı yaptıkları ve İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilen T.D., R.S.E., K.C.Ö. ve M.C.Ö.’yü gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 157,27 gram metamfetamin, 1,35 gram kokain, 1 adet captagon ve 3,18 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Şüpheliler T.D., R.S.E., K.C.Ö. ve M.C.Ö. polisteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.D. ve R.S.E. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, K.C.Ö. ve M.C.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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