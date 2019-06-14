HABER

Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye 6 yıl 3’er hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 15:39 | Son Güncelleme

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan 2 kişi mahkemece 6 yıl 3’er hapis, 12 bin 500’er lira da adli para cezasına çarptırıldı.Samsun’da bonzai adlı uyuşturucuyu sattıkları iddiasıyla aralık ayında tutuklanan U.Ö.(29) ile O.G.(60) hakkından "uyuşturucu ticareti" suçundan dava açıldı.

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan 2 kişi mahkemece 6 yıl 3’er hapis, 12 bin 500’er lira da adli para cezasına çarptırıldı.
Samsun’da bonzai adlı uyuşturucuyu sattıkları iddiasıyla aralık ayında tutuklanan U.Ö.(29) ile O.G.(60) hakkından "uyuşturucu ticareti" suçundan dava açıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada mahkeme her iki şahsında "uyuşturucu ticareti" suçundan suçlu buldu. Mahkeme, O.G. ve U.Ö.’yü 6 yıl 3’er ay hapis, 12 bin 500’er lira da adli para cezasına çarptırarak, tahliyelerine karar verdi.

İşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyorİşte Uber'in yeni taksisi! Gören hayran kalıyor
Zabıta’dan gölde ördek kurtarma operasyonuZabıta’dan gölde ördek kurtarma operasyonu
Yün kırkarken koparttığı kene canına mal olduYün kırkarken koparttığı kene canına mal oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.