Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye 6 yıl 3’er hapis

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan 2 kişi mahkemece 6 yıl 3’er hapis, 12 bin 500’er lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun’da bonzai adlı uyuşturucuyu sattıkları iddiasıyla aralık ayında tutuklanan U.Ö.(29) ile O.G.(60) hakkından "uyuşturucu ticareti" suçundan dava açıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada mahkeme her iki şahsında "uyuşturucu ticareti" suçundan suçlu buldu. Mahkeme, O.G. ve U.Ö.’yü 6 yıl 3’er ay hapis, 12 bin 500’er lira da adli para cezasına çarptırarak, tahliyelerine karar verdi.

