Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye hapis cezası

Samsun’da haklarında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan 2 ayrı kişi yargılandıkları mahkemece hapis ve para cezasına çarptırıldılar.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında dava açılan Ali Ç.’nin yargılanması sona erdi. Tutuksuz olarak yargılanan A.Ç., 8 yıl hapis, 16 bin 660 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Aynı mahkemede görülen bir başka uyuşturucu devasında ise yine tutuksuz olarak yargılanan Cengiz F. 5 yıl hapis, 10 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

