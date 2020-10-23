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Uyuşturucu ticaretinden 4 kişi adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 10:37 | Son Güncelleme

İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getirirken narkotik polisinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müşterek hareket ederek uyuşturucu madde satışı yaptıkları ve İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilen T.D., R.S.E., K.C.Ö.

Uyuşturucu ticaretinden 4 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getirirken narkotik polisinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müşterek hareket ederek uyuşturucu madde satışı yaptıkları ve İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilen T.D., R.S.E., K.C.Ö. ve M.C.Ö.’yü gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 157,27 gram metamfetamin, 1,35 gram kokain, 1 adet captagon ve 3,18 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Şüpheliler T.D., R.S.E., K.C.Ö. ve M.C.Ö. polisteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Uyuşturucu ticaretinden 4 kişi adliyeye sevk edildi

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