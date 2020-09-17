HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edildiler

Uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edildiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 14:22 | Son Güncelleme

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu arzı ile mücadele kapsamında Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi’nde irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları ileri sürülen E.K.

Uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edildiler

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu arzı ile mücadele kapsamında Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi’nde irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları ileri sürülen E.K. ve T. A. isimli şahıslarla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucu, şahıslara ait ikamette yapılan aramada 1 kilo 345 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 kök kenevir bitkisi, 126 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili E.K. ve T.A. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edildiler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Senin çocuğun olmaz' demişti! Selin Ciğerci, Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi 'Senin çocuğun olmaz' demişti! Selin Ciğerci, Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi
Nefes borusuna salatalık kaçan genç hayatını kaybettiNefes borusuna salatalık kaçan genç hayatını kaybetti
Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?
En Çok Okunan Haberler
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Taşıyıcı annelik kavgası! 'Fuhuş yaptığını...'
Taşıyıcı annelik kavgası! 'Fuhuş yaptığını...'
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar
Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Diğer Haberler
Halil Sezai'nin darp ettiği Hüseyin Meriç'in oğlu: Babamın çığlıklarıyla uyanıyorum
Babamın çığlıklarıyla uyanıyorum
Şanlıurfa'da baba vahşeti! 2 gün boyunca çocuklarına işkence yaptı
Tam anlamıyla vahşet! 2 gün boyunca işkenceye maruz kaldılar
Nefes borusuna salatalık kaçan genç hayatını kaybetti
Nefes borusuna salatalık kaçan genç hayatını kaybetti
Rize'de bomba süsü verilmiş paket panik yarattı
Rize'de bomba süsü verilmiş paket panik yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı yapıldı! Son durumu canlı yayında açıkladılar
Türkiye'de ilk koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama
Bursa’da kaçak dişçi baskını
Bursa’da kaçak dişçi baskını
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.