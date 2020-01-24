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Uyuşturucu ticaretinden berbere adli kontrol

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 15:53 | Son Güncelleme

Samsun’da berber dükkanında uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi.

Uyuşturucu ticaretinden berbere adli kontrol

Samsun’da berber dükkanında uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D.A.G. adlı berberin işletmiş olduğu iş yerinden uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini elde ederek takip ve çalışma başlattı. Narkotik polisi D.A.G. ile irtibat kuran 1 kullanıcı şahıstan 0,15 gram bonzai ile 1 adet bonzai maddesi katkılı sigara ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Soruşturma devamında berber dükkanında yapılan aramada 3 adet bonzai maddesi katkılı sigara ve satışa hazır vaziyette 4 paket halinde 0,23 gram bonzai ile ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan berber D.A.G., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen berber, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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