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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 12:05 | Son Güncelleme

Samsun’da uyuşturucu hap sattığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.Olay, Samsun’un Canik ilçesinin Karşısıyaka Mahallesi’nde meydana geldi.

Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun’da uyuşturucu hap sattığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesinin Karşısıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini edindiği H.S.’yi takibe aldı. Narkotik ekipleri yaptıkları takip ve çalışmalarda, şüpheli şahısla teması görülen 8 şahıstan 36 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap ile 0,10 gram bonzai ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.S., polisteki sorgusunun ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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