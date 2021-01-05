HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

05.01.2021 12:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda bir evde yaptıkları aramada parça halinde 4.75 gram bonzai ile 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili F.Ç. (35) yakalanarak gözaltına alındı.
F.Ç. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı
Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Prof. Dr. İlhan Başgöz Türkiye'ye getirildiSağlık Bakanlığı harekete geçti! Prof. Dr. İlhan Başgöz Türkiye'ye getirildi
4 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!4 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

En Çok Okunan Haberler

Türkiye ambulans uçak gönderdi! Prof. Dr. Başgöz Türkiye’ye geliyor

Türkiye ambulans uçak gönderdi! Prof. Dr. Başgöz Türkiye’ye geliyor

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Diğer Haberler

Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Prof. Dr. İlhan Başgöz Türkiye'ye getirildi

Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Prof. Dr. İlhan Başgöz Türkiye'ye getirildi

Beşiktaş'taki üniversitelilerin yılbaşı partisinde feci olay! Genç kız Deniz Büçkün hayatını kaybetti

Yılbaşı partisinde genç kızın feci ölümü

Dolandırıcıların yeni taktiği koronavirüs aşısı! Bu tuzağa düşmeyin

Dolandırıcıların yeni taktiği koronavirüs aşısı!

Koronavirüsü yenen eczacı: Kendimi mayın tarlasında gibi hissettim

Koronavirüsü yenen eczacı: Kendimi mayın tarlasında gibi hissettim

Ordu'daki ‘köpek besleme’ tartışması! O anlar kamerada

Ordu'daki ‘köpek besleme’ tartışması! O anlar kamerada

Son günlerde esnafın kabusu oldu! Uzmanlardan sahte para uyarısı

Son günlerde esnafın kabusu oldu! Uzmanlar uyardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.