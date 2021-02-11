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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

11.02.2021 18:12 | Son Güncelleme:
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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun’da bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "uyuşturucu ticareti" yaptığı bilgisini elde ettikleri M.O.’yu takibe aldı. Zanlının bir kişiye metamfetamin maddesi sattığını tespit etti. Olayla ilgili M.O., uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.O. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

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