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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındılar

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 13:17 | Son Güncelleme

Samsun’da 1’i bayan 2 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde 1 şahsa 1,71 gram bonzai sattığı tespit edilen T.S.

Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındılar

Samsun’da 1’i bayan 2 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde 1 şahsa 1,71 gram bonzai sattığı tespit edilen T.S. ile S.E. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Narkotik polisi gözaltına alınan şahıslarla birlikte 3 paket halinde 65,96 gram bonzai ve 187 adet ecstasy hap ele geçirdi.
Polisteki sorguları tamamlanan T.S. ve S.E. "uyuşturucu ticareti’ suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındılar

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