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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 13:02 | Son Güncelleme

Samsun’da 2 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi’nde meydana geldi.

Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındılar

Samsun’da 2 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikametinden 4 şahsa 3 paket halinde 1,07 gram bonzai sattığı tespit edilen K.A.’nın evinde yapılan aramada 0,03 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili K.A. gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında K.A. ile bağlantısı olduğu tespit edilen K.B. gözaltına alındı. K.B.’nin evinde yapılan aramada 2,08 gram bonzai bulundu.
Polisteki sorguları tamamlanan K.A. ve K.B. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındılar

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