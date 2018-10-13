Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik yapılan çalışmada yakalanan M.D. tutuklandı.
Narkotik timleri, il merkezinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen M.D. isimli şüpheliyi takibe başladı. Şüphelinin evine operasyon düzenleyen narkotik timleri kağıtlara sarılı bir miktar sentetik uyuşturucu madde ve eroin ile ayrıca uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan materyaller ele geçirildi. M.D., gözaltındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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