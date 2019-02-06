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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 17:12 | Son Güncelleme

Samsun’da uyuşturucu sattığı ileri sürülen bir kişi polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı ve mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde meydana geldi.

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu sattığı ileri sürülen bir kişi polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı ve mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde sattığı tespit edilen E.Ş.’yi takibe aldı. E.Ş. ile temas kuran 3 kişiden 3,67 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Ş.’nin üzerinde yapılan aramada 2,87 gram esrar ele geçirildi. E.Ş.’nin evinde yapılan aramada 2 paket halinde 750 gram esrar elde edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan E.Ş. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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