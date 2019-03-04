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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 13:28 | Son Güncelleme

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir şahıs mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’nde meydana geldi.

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir şahıs mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 kullanıcı şahsa uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen İ.O.’yu takibe aldı. Gözaltına alınan İ.O.’dan 57 adet ekstasy hap ile 14 adet uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza elde edildi.
Polisteki sorgusu tamamlanan İ.O., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı, mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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