Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldıkları M.S.K.’yi (34) takibe aldı. Söz konusu şahsın irtibat kurduğu 8 kişiden 6,51 gram bonzai ile 11 adet ekstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili M.S.K. gözaltına alındı. M.S.K.’nin üzerinden 0,36 gram bonzai ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan M.S.K., çıkardığı mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

