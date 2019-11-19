Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi’ndeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen O.Ö.’nün evine operasyon düzenledi. Evde yapılabilen aramada, 331 adet uyuşturucu etkisi bulunan sentetik ecza hap, 68 adet extacy hap, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan O.Ö., uyuşturucu ticareti suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.Ö., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

