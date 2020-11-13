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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

13.11.2020 17:19 | Son Güncelleme:
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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan A.Ç.’nin ikametinde yaptıkları aramada, satışa hazır vaziyette 7 paket halinde 0,23 gram metamfetamin maddesi, 18 adet sentetik ecza hap, 0,29 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas cep terazi ele geçirdi. Olayla ilgili A.Ç. gözaltına alındı.
Polisteki sorgusu tamamlanan A.Ç. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Ç. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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