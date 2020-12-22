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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

22.12.2020 15:33 | Son Güncelleme:
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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan O.K.’yi Uludağ Mahallesi’nde 0,51 gram metamfetamin maddesi ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan O.K.’yi Uludağ Mahallesi’nde 0,51 gram metamfetamin maddesi ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayın devamında şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada 4 paket halinde satışa hazır vaziyette 1,32 gram metamgetamin maddesi ve uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan materyal ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan O.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkardığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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