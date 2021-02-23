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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

23.02.2021 18:51 | Son Güncelleme:
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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen B.A. isimli şahısla fiziki temas kuran 4 kullanıcı şahıstan 7 kapsül sentetik ecza ele geçirdi. Olayın devamında gözaltına alınan B.A.’nın ikametinde yapılan aramada 26 adet sentetik ecza hap elde edildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan B.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen B.A. mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezeaevi’ne gönderildi.

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