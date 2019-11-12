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Uyuşturucu ticaretinden tutuklu gardiyanın yargılanmasına devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 15:30 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticaretinden tutuklu gardiyanın yargılanmasına devam edildi

Adana'da, cezaevi aracıyla esrar naklettiği iddiasıyla tutuklanan infaz koruma memuru ile uyuşturucunun sahibi olduğu öne sürülen kişinin, 20'şer yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Diyarbakır Cezaevi'nde görevliyken açığa alınan tutuklu infaz koruma memuru V.O. ile sanıkların avukatları katıldı. Uyuşturucunun sahibi olduğu iddia edilen ve hakkında zorla getirilme kararı çıkartılan tutuksuz sanık D.A. ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme başkanı, D.A'nın fotoğrafını teşhis için V.O'ya gösterdi. V.O, fotoğraftaki kişinin D.A. olduğunu belirterek, "Bana uyuşturucuyu taşımam için veren kişi bu." dedi.

İnfaz koruma memuru V.O, eski savunmalarını tekrarlayıp, "Çok pişmanım" diyerek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık V.O'nun tutukluluk halinin devamına, sanık D.A. hakkında da savunmasının alınması için yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İnfaz koruma memuru V.O, görev yaptığı Diyarbakır'dan Adana'ya 11 Mart 2018’de cezaevine ait kamyonetle 217 kilo 250 gram esrar getirirken yakalanıp "uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan tutuklanmıştı. V.O'nun etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini belirtip uyuşturucunun sahibinin D.A. olduğunu söylemesi üzerine bu kişi hakkında da dava açılmış, iki dava geçen celse birleştirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
adana-uyuşturucu

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