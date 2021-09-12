Uyuşturucu ticaretinden yakalanan şahıs: Limandaki konteynerleri de çekin, ne yapmışım da beni çekiyorsunuz?

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde bin 540 kapsül sentetik ecza hap ve 30,24 gram bonzai (sentetik kannabinoid maddesi) ele geçirdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili firarda olduğu ileri sürülen E.Y. narkotik polisinin takibi sonucu Soğuksu Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. E.Y., Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

"NE YAPMIŞIM DA BENİ ÇEKİYORSUNUZ?"

Hastanede sağlık raporu alınıp Samsun Adliyesine götürülen E.Y. kendisini görüntüleyen kameraya yüzündeki maskeyi açarak, " Limandaki konteynerleri çek konteynerleri. Ne yapmışım da beni çekiyorsunuz" demesi dikkat çekti.

İHA

