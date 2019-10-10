"Uyuşturucu ticareti"nden yargılanan emniyet müdürüne beraat

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla yargılanan 3. sınıf emniyet müdürü ile bir kişinin beraatine hükmedildi.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuksuz sanıklar Zafer Ç. ve Necip Boğaçhan T. ile avukatları katıldı.

Bir önceki duruşmada savcının sunduğu mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık Necip Boğaçhan T, 15 yaşından beri uyuşturucu madde kullandığını, operasyon günü araçta bulunan uyuşturucuyu satmak için değil kullanmak için yanında taşıdığını öne sürerek, "Ucuz bulduğum için yüklü miktarda aldım, daha sonra sağda solda aramayayım diye yüklü miktarda aldım." diye konuştu.

Avukatı Enes Doğrul da dava dosyasında müvekkilinin uyuşturucu ticareti yaptığına dair somut delil bulunmadığını savunarak, beraatini istedi.

Sanık Zafer Ç. de yıllarca başarıyla görev yapmış bir polis memuru olarak uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla hakim karşısında olmaktan büyük utanç duyduğunu dile getirerek, "Bu utanç bana yetti, hayatımın en büyük dersi oldu. Kesinlikle satmak gibi bir maksadım yoktu." ifadelerini kullandı.