Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama, 1 adli kontrol

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen S.A.Ç. isimli şahıs Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibine alındı ve 2 şahsa 6 adet uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza satışı yaptığı tespit edildi. Olayla ilgili S.A.Ç. gözaltına alındı. S.A.Ç.’den 3 paket esrar maddesi, 4 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza, 1 adet 9 mm çapında tabanca ve 13 adet 9 mm çapında tabanca mermisi elde edildi. Olayla bağlantılı olarak 18 yaşından küçük E.K. de yakalanarak Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.K. çıkardığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, S.A.Ç. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

