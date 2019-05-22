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Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama, 1 adli kontrol

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 17:50 | Son Güncelleme

Samsun’da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Canik, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde 3 ev ve 1 iş yerinde yaptıkları aramalarda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama, 1 adli kontrol

Samsun’da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Canik, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde 3 ev ve 1 iş yerinde yaptıkları aramalarda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 498 adet sentetik uyuşturucu hap, 7 gram kubar esrar, 2 adet el yapımı tabanca, 1 adet muşta, 5 gram kenevir tohumu, 19 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi savcının talimatıyla serbest bırakılırken, sorguları tamamlanan T.Ş. ve V.Y. ise İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren V.Y. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, T.Ş. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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