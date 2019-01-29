Uyuşturucu ticaretine 11 yıl 8 ay hapis

Samsun’da kenevir ekip uluşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir şahıs mahkemece toplam 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun’da dişi Hint keneviri bitkisi ekip uyuşturucu ticareti yaptığı iddiayla gözaltına alınıp geçtiğimiz yıl Eylül ayında çıkarıldığı mahkemece tutuklanan F.B. (40) hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "uyuşturucu ticareti yapmak ve 2313 Sayılı Kanuna aykırı davranmak" suçlarından dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında mahkeme F.B.’yi "uyuşturucu ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay hapis, 16 bin 666 lira adli para cezasına, "dişi Hint keneviri ekmek" suçundan ise 3 yıl 4 ay hapis ve 8 bin 320 lira adli para cezasına çarptırdı.

