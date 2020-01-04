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  4. Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 14:32 | Son Güncelleme

Samsun’da Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti suçundan 2 kişi gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi’nde meydana geldi.

Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

Samsun’da Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti suçundan 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbaratını aldıkları S.Ö. ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, şüpheli S.Ö. ile teması tespit edilen İ.Ş.M. isimli şahıs 126 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap ile Unkapanı Mahallesi Müftü Caddesi’nde yakalandı. Olayın devamında S.Ö.’nün ikametinde yapılan aramada, 57,30 gram esrar maddesi ile 20 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap ele geçirildi. İ.Ş.M. ve S.Ö. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Polisteki sorguları tamamlanan 2 zanlı, Samsun Adliyesine sevk edildi.

Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

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