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Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 16:46 | Son Güncelleme

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edilen 2 kişi mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana geldi.

Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edilen 2 kişi mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini aldıkları O.S. ve T.A. ile irtibat kuran 3 kullanıcı şahıstan 7,55 gram bonzai ele geçirdi. Söz konusu şahıslar hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı. Narkotik polisi soruşturma devamında O.S. ve T.A.’den 86,45 gram bonzai ve 7 kapsül uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza ele geçirdi.
Gözaltına alınan T.A. ve O.S., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.S. ve T.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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