HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama, 2 adli kontrol

Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama, 2 adli kontrol

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 17:26 | Son Güncelleme

Samsun’da narkotik polisinin şüphe üzerine takibe aldığı araçta ele geçen uyuşturucuyla ilgili adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışmada, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi’nde şüphe üzerine durdurulan 1 araçta yapılan aramada 448 kapsül sentetik ecza ele geçirdi.

Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama, 2 adli kontrol

Samsun’da narkotik polisinin şüphe üzerine takibe aldığı araçta ele geçen uyuşturucuyla ilgili adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışmada, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi’nde şüphe üzerine durdurulan 1 araçta yapılan aramada 448 kapsül sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan E.K., O.P., A.D. ve Ö.D. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ö.D. ve A.D. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
31'inci intihar girişimi! Bu yöntemle para ve yardım toplamış31'inci intihar girişimi! Bu yöntemle para ve yardım toplamış
Böylesi görülmedi! Gökten yağmur gibi ölü kuş yağıyor Böylesi görülmedi! Gökten yağmur gibi ölü kuş yağıyor
En Çok Okunan Haberler
Caniden polise kan donduran sözler! 'Sağ kalmaz'
Caniden polise kan donduran sözler! 'Sağ kalmaz'
Kamuda yeni dönem bugün başladı! Zorunlu oldu
Kamuda yeni dönem bugün başladı! Zorunlu oldu
O ilimizde korkutan gelişme! Camilerden anonslar yapılıyor
O ilimizde korkutan gelişme! Camilerden anonslar yapılıyor
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Fatih Portakal'ın yeni hedefi... 'Aceleye gerek yok...'
Fatih Portakal'ın yeni hedefi... 'Aceleye gerek yok...'
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Diğer Haberler
31'inci intihar girişimi! Bu yöntemle para ve yardım toplamış
31'inci intihar girişimi! Bu yöntemle para ve yardım toplamış
Ardahan'da dolu sürprizi! Her yer beyaza büründü
Dolu sürprizi! Her yer beyaza büründü
İzmir Valisi Köşger koronavirüste son durumu açıkladı!
İzmir Valisi koronavirüste son durumu açıkladı!
Selahattin Demirtaş hakkında yeni iddianame düzenlendi
Selahattin Demirtaş hakkında yeni iddianame düzenlendi
Çanakkale’de gölet havzasında 4 kafatası ve kemikler bulundu
Gölet havzasında 4 kafatası ve kemikler bulundu
Bağcılar'da çocukların oyun oynarken kamyoneti ateşe vermeleri kamerada
Çocuklar kamyoneti ateşe verdi! O anlar kamerada
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.