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Uyuşturucu ticaretine adli kontrol

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 20:07 | Son Güncelleme

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’nde meydana geldi.

Uyuşturucu ticaretine adli kontrol

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan E.Ç. ve C.Ö.’yü takibe aldı. Narkotik ekipleri, E.Ç. ile C.Ö.’yü bir kişiye uyuşturucu satışı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerinde 56 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza ele geçirildi. E.Ç.’nin Fatih Mahallesi’ndeki ikametinde yapılan aramada ise 67,28 gram esrar maddesi bulundu. E.Ç., yaşı 18’den küçük olduğu için Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan C.Ö. ve E.Ç., bugün "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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