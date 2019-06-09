Uyuşturucu ticaretine gözaltı

Samsun’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen bir kişi uyuşturucu madde ile yakalandı.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen S.A.K.’yi takibe aldı. S.A.K.’den bonzai satın alan bir kullanıcıdan 0.27 gram bonzai ele geçirildi. Soruşturma devamında S.A.K., 2 paket halinde 3,65 gram bonzaili birlikte gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan S.A.K., ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

