HABER

Uyuşturucu ticaretine gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 18:43 | Son Güncelleme

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.Olay, Samsun’un Atakum ilçesinde meydana geldi.

Uyuşturucu ticaretine gözaltı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldığı C.Ö.’yü takibe aldı. Şüpheli şahıs ile fiziki teması görülen iki şahıstan 1 adet ecstasy hap elde edildi. C.Ö.’nün yanındaki iki şahıs Cumhuriyet Mahallesi’nde bir araç içerisinde yakalandı. Gözaltına alınan C.Ö.’den 32 adet ecstasy hap, araç içerisindeki diğer bir şahıstan 21 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap elde edildi. Soruşturma kapsamında 4 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldıktan sonra savcının talimatıyla serbest bırakıldı. C.Ö. ise ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.Ö. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERŞeyda Coşkun'dan bikini şovŞeyda Coşkun'dan bikini şov
Serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolduSerinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu
Bursa'da ev yangınıBursa'da ev yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

BirGün Gazetesi yazarı hayatını kaybetti!

BirGün Gazetesi yazarı hayatını kaybetti!

Balıkesir'deki otobüs yangınında yürek yakan detaylar!

Balıkesir'deki otobüs yangınında yürek yakan detaylar!

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

Suriye Bab'da 1 ton patlayıcı ele geçirildi

Suriye Bab'da 1 ton patlayıcı ele geçirildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Doğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor

Doğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor

Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Ankara'da vahşet! Öldürüp yakmışlar

Kayseri'de esrarengiz olay! 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı

Kayseri'de esrarengiz olay! İşte o fotoğraf

Okul müdürü elinde fırçayla okulu boyuyor

Okul müdürünü gören şaşırmadan edemedi! Eline fırçayı aldı ve...

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.