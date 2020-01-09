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  4. Uyuşturucu ticaretine gözaltı

Uyuşturucu ticaretine gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 16:21 | Son Güncelleme

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu gözaltına alındı.Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Uyuşturucu ticaretine gözaltı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları B.A.A.’nin (22) irtibatlı olduğu bir kişiden 2,30 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili B.A.A.’nın ikametinde yapılan aramada 28,5 gram bonzai, 1,42 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde kullanmak için düzenlenmiş aparat ve uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi. Soruşturma kapsamında B.A.A. ile irtibata geçen 5 kişi hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapılırken, gözaltına alınan B.A.A. ise "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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