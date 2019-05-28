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Uyuşturucu ticaretine suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 13:31 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde üst araması yapılan şüpheliden 52 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretine suçüstü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde üst araması yapılan şüpheliden 52 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Manavgat Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Ozan S. isimli şahsın, Side bölgesinde yerli ve yabancı şahıslara uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Ozan S. fiziki takip sonucu yapılan operasyon neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı esnada yakalandı. Şüphelinin ikamet adresinde ve aracında yapılan aramada beyaz şeffaf poşete sarılı yaklaşık 2’şer gramlık satışa hazır halde 16 paket, toplamda 32 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 10 gram kubar esrar uyuşturucu maddesi, 10 gram skunk uyuşturucu maddesi, 5 adet uyuşturucu madde hap ve suçtan elde edilen 25 euro, 20 dolar ve 110 TL para ele geçirildi. Şüpheli Ozan S. uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı.

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