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Uyuşturucu ticaretine tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 17:47 | Son Güncelleme

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Uyuşturucu ticaretine tutuklama

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden irtibat kurduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi aldığı H.D.’nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 3 paket halinde 267,5 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ve 26 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap elde edildi.
Gözaltına alınan H.D., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.D. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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