Uyuşturucu trafiğini yöneten örgüt hakkında şoke eden detaylar

Gaziantep’te geçtiğimiz yıl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün operasyonuyla dağıtılan suç örgütünün 3’ü polis 70 üyesi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede uyuşturucu trafiğini kontrol altına aldığı ileri sürülen örgütün beyin takımının ise suça karışmış kişilerden seçildiği belirlendi. Gaziantep’te 19 Haziran 2020 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün (KOM) düzenlediği operasyonla dağıtılan Gaziantep merkezli suç örgütünün 48’i tutuklu 3’ü polis 70 üyesi hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. Gaziantep 3 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame de 3’ü polis 70 sanık hakkında suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma, suç örgütüne üye olma, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, nitelikli yağma suçu, uyuşturucu madde ticareti suçlarından ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi. İddianamede örgüt üyelerinin kendi aralarındaki telefon görüşme tapeleri ile teknik ve fiziki takip tutanaklarına yer verilerek örgütün içyapısı anlatıldı. İlk eylemini 30 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştiren suç örgütünün emniyetin operasyon düzenlediği tarihe kadar uyuşturucu madde satışı, silahlı saldırı, yağma ve kaçakçılık gibi 85 ayrı eylem gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.

Uyuşturucu ticaretini yıkamacı dükkanından yönetmiş

Teknik takip çalışmaları ve deliller bir arada değerlendirilip analiz edildiğinde suç örgütünün liderliğini İlhan A.’nın yaptığı, Ali Ç., Ali Rıza B., İsmail A. ile Nilgün T. isimli şahısların yönetici konumda olduğu belirtilen iddianamede, “Diğer şahısların ise örgüt üyesi şeklinde yapılandığı değerlendirilmiştir. Suç örgütünün örgüt adına haksız ekonomik kazanç elde etmek amacıyla örgüt liderlerinin koordinesinde veya örgüt liderlerinin bizzat katılımıyla şahısları tehdit ettikleri ve para aldıkları, en önemlisi de uyuşturucu ticaretini bir şekilde tek elde tutmuşlardır. Örgütün deşifre olmaması ve örgüt faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla örgüt yöneticilerinin gizli toplantılar düzenledikleri tespit edilmiştir. Özellikle İlhan A.’ya ait olan yıkamacı dükkanında ya da İsmail A.’nın ikametinde buluştukları belirlenmiştir” ifadelerine yer verildi.

İletişim WhatsApp üzerinden kuruluyor

Telefon görüşmelerinde gizliliğe önem veren örgüt üyelerinin dinlenmemek için mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ı kullanarak şifreli görüşmeler yaptığı aktarılan iddianamede, “İlhan A. isimli şahsın suç geçmişi yüksek kişi olması nedeniyle diğer örgüt üyeleri üzerinde yaptırım yetkisinin bulunması, ayrıca yönetici ve üyelerin de suç geçmişleri yüksek kişiler olması nedeniyle suça maruz kalan kişiler üzerinde korku panik ve yaptırım yetkilerinin bulunduğu belirlenmiştir. Eylemlerini planlı, koordineli ve gizli bir şekilde gerçekleştiren örgütün faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirilen eylemlerde yakalanan örgüt üyelerinin örgüt yöneticilerin yönlendirmesiyle suçu üstlenmesi ve adli mercilerdeki ifadelerinde yalan beyanda bulunarak örgütü deşifre etmemeye çalışmışlardır. Gecikmeksizin avukat ayarlamaları ve örgütün yakalanan üyelerinin yalnız bırakmadıkları anlaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı.