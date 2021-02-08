HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uyuşturucu ve silahla yakalandılar

Uyuşturucu ve silahla yakalandılar

08.02.2021 14:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Uyuşturucu ve silahla yakalandılar

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 ilçede yaptıkları operasyonla uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 ilçede yaptıkları operasyonla uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler uyuşturucu operasyonu düzenledi. Kdz. Ereğli ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu madde kullanan A.A.,Y.K.,T.A.,C.Ö ve T.Ö. Narkotimler tarafından takip sonucu yakalandı. Operasyonda 5 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, bir adet silah ve 7 adet tabanca mermisi ele geçirildi.
Kozlu ilçesinde ise, H.A ve B.A isimli şahıslar Narkotimlerce yapılan takip sonucu yakalandı. “Hükümlü ve Tutuklunun Cebir ve Tehdit Kullanarak Kaçması” suçundan aranan firari B.A. isimli şahıs işlemlerinin ardından gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonda 5 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındıMutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındı
Korkutan iddia! 3 aileye mutant virüs bulaştırdıKorkutan iddia! 3 aileye mutant virüs bulaştırdı
39 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 39?39 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 39?

En Çok Okunan Haberler

İnternet aboneliğini iptal ettirdi, 1200 TL'si iade edildi

İnternet aboneliğini iptal ettirdi, 1200 TL'si iade edildi

Muharrem İnce CHP'den bugün istifa edecek

Muharrem İnce CHP'den bugün istifa edecek

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

22 yıl sonra ortaya çıktı! Erdoğan göndermiş

22 yıl sonra ortaya çıktı! Erdoğan göndermiş

Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne ilginç benzetme

Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne ilginç benzetme

'Omurilik sarımsağı' yanıtıyla olay olan doktordan açıklama

'Omurilik sarımsağı' yanıtıyla olay olan doktordan açıklama

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Diğer Haberler

Meriç'teki devlet hastanesinde rüşvet skandalı! Müdür görevden alındı

Devlet Hastanesi'nde rüşvet skandalı! Müdür görevden alındı

İstanbul'dan ziyarete geldi, 3 aileye mutant virüs bulaştırdı

Korkutan iddia! 3 aileye mutant virüs bulaştırdı

Balıkesir'deki 'jigolo' dolandırıcıları adliyeye sevk edildi

Balıkesir'deki 'jigolo' dolandırıcıları adliyeye sevk edildi

İstanbul'a kar yağacak mı? 'Asıl kış şimdi başlıyor' dedi, tarih vererek uyardı

'Asıl kış şimdi başlıyor' dedi, tarih vererek uyardı

Kahramanmaraş'ta mutasyonlu koronavirüs görülen mahalle karantinada

Mutasyonlu koronavirüs görülen mahalle karantinada

Tunceli'de bakımevinde koronavirüsten 12 ölüm! Soruşturma başlatıldı!

Bakımevindeki ölümlerle ilgili flaş gelişme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.