Uyuşturucu ve tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan baba- oğul adliyede

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde, tarihi eser ve ruhsatsız 2 av tüfeği ile yakalanarak gözaltına alınan D.G. ve oğlu İ.G., adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yatağan'ın kısal Yava Mahallesi'nde izinsiz Hint keneveri yetiştirilip, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteği ile dün saat 22.00 sıralarında, şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev, işyeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda 250 gram kubar esrar, 20 kök Hint keneviri, uyuşturucu tartmakta kullanıldığı belirlenen bir hassas terazi, Osmanlı Dönemi'ne ait 2 para, Bizans Dönemi'ne ait 1 tığ ve taşsız yüzük ile ruhsatsız olduğu belirlenen 2 av tüfeği, 1 uçaksavar mermisi çekirdeği, 9 milimetre çapında 1 tabanca mermisi, 2 bıçak ve esrar yetiştirmekte kullanılan malzemeler ele geçirildi. D.G. ve oğlu İ.G., gözaltına alındı. Baba-oğul, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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